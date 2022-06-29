Росія допускає розблокування Калінінграду військовим шляхом

У Росії допустили розблокування Калінінграду військовим шляхом.

Очільник комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров допустив воєнне зіткнення Росії та Литви через санкції щодо Калінінграду.

Про це пише російське пропагандистське видання "ТАСС".

"Норма про те, що Російська Федерація забезпечує цілісність і недоторканність своєї території, прописана у статті 4 Конституції РФ. Росія не тільки на словах показує, що ніколи не віддасть ні п'яди своєї землі. Деякі, з дозволу сказати, "політики", що "вентилюють" питання можливості відторгнути Калінінград, повинні розуміти, що це може закінчитися військовим зіткненням з Росією. Не думаю, що НАТО цього не розуміє", - заявив Джабаров.

Нагадаємо, Литва закликає світ не допустити поступок або перегляду санкцій проти Росії через заборону на транзит товарів до Калінінграда. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс каже, що Кремль може сприйняти це як прояв слабкості з боку ЄС.

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