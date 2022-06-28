Литва офіційно заборонила імпорт російського газу

Литва заборонила імпорт російського природного газу в країну, за винятком його транзиту до Калінінградської області.

Відповідне рішення у вівторок, 28 червня, ухвалив сейм. Уряд Литви вніс зміни до Закону про природний газ. "За" проголосували 123 депутати, двоє утрималися.

Про це повідомляє Delfi.

Згідно зі змінами до закону, газотранспортна система країни та термінал скрапленого природного газу (СПГ) компанії "Klaipedos nafta" будуть доступні лише постачальникам з країн, які не загрожують національній безпеці Литви. Однак винятком стали постачальники, які транспортують газ транзитом до Калінінграда.

За інформацією видання BNS, міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис заявив, що це забезпечить національну та енергетичну безпеку країни, надійне та безперебійне постачання газу литовським споживачам, а також можливість приймати на терміналі СПГ максимальну кількість великогабаритних вантажів СПГ.

Слід зазначити, що ще на початку березня "Klaipedos nafta" призупинила прийом вантажів російською компанією "Новатек". Це сталося після того, як Євросоюз ввів санкції через війну в Україні щодо російського олігарха Геннадія Тимченка, якого можна вважати керівною особою групи "Новатек".

Крім того, з квітня Литва, домагаючись повної незалежності від "Газпрому" та відповідаючи на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні, повністю відмовилася від постачання російського газу трубопроводом. Наразі російський газ продовжує транспортуватися транзитом через Литву до Калінінграда, але у відмінному від звичайного технічному режимі, що забезпечує лише передачу кількості газу, необхідного для транзиту.

Нагадаємо, Литва закликає світ не допустити поступок або перегляду санкцій проти Росії через заборону на транзит товарів до Калінінграда. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс каже, що Кремль може сприйняти це як прояв слабкості з боку ЄС.

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