"Калінінград може перетворитися на безлюдну пустелю": експерт розповів про "біль" Путіна

Ступак вважає, що позиця Литви щодо заборони тразиту деяких товарів до анклаву РФ є для росіян і особисто для Путіна образою.

Позиція Литви щодо блокування Калінінградської області наразі найбільше хвилює Путіна – навіть не ситуація в Україні.

Так вважає експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, про що він сказав в ефірі ТСН.

"Литва за останні тижні стала найбільш болючим питанням для Російської Федерації. Навіть не Україна. Путін там ще мріє, що йому вдасться передавити Україну не зараз, так може трошки пізніше. Навіть Казахстан з його прямою образою від Токаєва про невизнання "ЛДНР" навіть не так болюче прийняв, як випад Литви, яка на виконання санкцій Євросоюзу просто заборонила транзит певних вантажів через свою територію до Калінінграда", – говорить експерт.

Ступак вважає, що позиця Литви щодо заборони тразиту деяких товарів до анклаву РФ є для росіян і особисто для Путіна образою.

"Однак ця образа буде наростати. Через деякий період часу, він у тижнях вимірюється, будуть вводитися додаткові обмеження на транзит інших вантажів до Калінінграда. Це стосується товарів і загального вжитку, і в першу чергу палива, вугілля, бензинів, дизпалива. Тобто є всі перспективи, що ця територія - Калінінград - просто перетвориться на безлюдну пустелю і там не буде нічого!", – зазначає він.

Експерт переконаний, що морські перевезення не вирішать питання забезпечення Калінінградської області.

"Там кажуть багато про те, що можна вантажі перевозити не залізничними коліями, як зараз робиться, а морем. Однак логістика зараз заточена на залізничне сполучення. І Путіну зараз терміново треба вирішити це питання, оскільки його оточення теж дивиться, а як шеф вирішить питання. В Україні не виходить, Токаєв показав зуби, Молдова показала зуби - сказала: "Чао-какао!", зараз відходить до Європи. І тут Литва! Маленька країна, яка показала зуби і зараз це треба просто вирішувати "по-пацанячи", бо його ж особисті соратники просто не будуть поважати і він ризикує втратити владу", – підсумував Ступак.

Раніше Іван Ступак пояснив, навіщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко постійно їздить до Росії, особливо до Санкт-Петербурга.

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