Зеленський заявив про домовленості про потужну ППО для України

Російські окупанти 26 червня ракетами обстріляли дитячий садок та житловий будинок у Києві.

Росіяни вбили 37-річного чоловіка, поранили його дружину, яка була громадянкою Росії, та 7-річну доньку. Для того, щоб захиститись від російських ракет, Україні потрібна потужна система ППО.

Про це 26 червня під час традиційного звернення до народу сказав президент України Володимир Зеленський.

"Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Друга армія світу звитяжно "перемогла" дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені, і серед них – дівчинка, звати її Женя, їй сім років, донька загиблого, зараз вона в "Охматдиті". Також поранена її мати. До речі, громадянка Росії. Ось так. Їй у нашій державі ніщо не загрожувало, вона була в повній безпеці, поки в самій же Росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже – жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниця. Ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що для того, щоб Україні захиститись від Росії, нам потрібна потужна система ППО.

"Частину ракет збито. Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі. Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для Росії бити знову й знову. Окупантів – цих терористів – треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти", - сказав український лідер.

Володимир Зеленський наголосив, що тільки за 25 червня Росія випустила по Україні 62 ракети. Він додав, що російську зброю може зупинити тільки потужніше озброєння.

"Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери "Великої сімки", які саме сьогодні зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. Але це можливо, тільки якщо ми отримаємо все те, що запитуємо, і саме в такі терміни, у які потребуємо, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти Росії. Інакше в цій війні не може бути. Бо саме тут – у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області – ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше. Звичайно, немає в Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя", - сказав президент України.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

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