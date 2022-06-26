Обстріл Києва: ракети влучили в два будинки, людей евакуюють

Окупанти випустили по Києву кілька ракет.

Російські окупанти обстріляли українську столицю ракетами. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - написав мер.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги, яку було оголошено близько шостої години ранку в неділю, 26 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. Над містом видно клуби диму.

Нагадаємо, вранці в суботу, 25 червня, під час оголошеної близько 3.30 повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи, більша частина з яких була наслідком роботи української ППО.

Читайте також: