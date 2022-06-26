Велика Британія та Франція посилять військову підтримку України - Борис Джонсон

Велика Британія та Франція посилять військову підтримку України.
Це необхідно для того, щоб зміцнити позиції України у війні проти Росії та у майбутніх переговорах.
Про це в соцмережах повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Ми повинні підтримати Україну, щоб вона посилити її як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах. Президент Еммануель Макрон і я домовилися посилити нашу військову підтримку України в цей критичний момент і посилити англо-французьке співробітництво в галузі оборони та безпеки", - повідомив Джонсон.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту "Великої сімки" обговорили війну Росії проти України.
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