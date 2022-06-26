В Одесі з ворожими ракетами впорався український комплекс "Грім"

"Грім" - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети.
В Одесі в неділю, 26 червня, тричі пролунала повітряна тривога і зафіксований потужний вибух.
Як повідомили у ОК "Південь" підрозділи ППО не застосовувалися, ракетами впорався український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім".
"Підрозділи ППО в Одесі не застосовувалися, "Грім" впорався самостійно", - зазначили у ОК "Південь".
Нагадаємо, "Грім" - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений КБ "Південне". Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами "Борисфен" та "Сапсан". Радіус дії комплексу заявлено у 280 км, озвучена можливість створення версії з радіусом дії до 500 км. Комплекс призначений для створення щита неядерного стримування агресора.
Раніше в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти відкривають "дружній вогонь" один по одному, щоб втекти з України.
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