Помста РФ: Жданов повідомив, чому росіяни б'ють по тилу

Помста РФ: Жданов повідомив, чому росіяни б'ють по тилу

Експерт нагадав про військові успіхи ЗСУ.

Ракетні удари по українських містах є помстою РФ за успіхи України.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав, що таких ударів слід було очікувати з огляду на останні успіхи України на фронті та у політичній сфері.

Жданов перерахував успіхи ЗСУ:

удар по гарнізону ЗС РФ на острові Зміїний;

удар по "вежах Бойка";

ЗСУ останнім часом добре "пройшлися" по складах окупантів;

удари по командних пунктах ЗС РФ.

Експерт нагадав і про найбільший політичний успіх України в останні дні – отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Окупанти не мають можливості ескалувати конфлікт на фронті, тому б'ють по тилу крилатими ракетами", - сказав Жданов.

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.

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