Помста РФ: Жданов повідомив, чому росіяни б'ють по тилу

Експерт нагадав про військові успіхи ЗСУ.
Ракетні удари по українських містах є помстою РФ за успіхи України.
Військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав, що таких ударів слід було очікувати з огляду на останні успіхи України на фронті та у політичній сфері.
Жданов перерахував успіхи ЗСУ:
- удар по гарнізону ЗС РФ на острові Зміїний;
- удар по "вежах Бойка";
- ЗСУ останнім часом добре "пройшлися" по складах окупантів;
- удари по командних пунктах ЗС РФ.
Експерт нагадав і про найбільший політичний успіх України в останні дні – отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.
"Окупанти не мають можливості ескалувати конфлікт на фронті, тому б'ють по тилу крилатими ракетами", - сказав Жданов.
Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли ракетами Київ. Вони потрапили у багатоповерхові будинки.
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