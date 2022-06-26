Росія випустила у бік Одеси дві ракети: їх збила ППО

Російські окупанти у неділю, 26 червня, під час останньої повітряної тривоги запустили в бік Одеси дві ракети.
Їх вдалось збити системі ППО на підльоті до міста.
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Одеської міської ради з посиланням на ОК "Південь".
"Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території тимчасово окупованого Криму. Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.
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