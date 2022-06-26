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Російський "Ураган" зруйнував операційну лікарні у Харкові (відео)

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Російський "Ураган" зруйнував операційну лікарні у Харкові (відео)

В Холодногірському районі міста зруйнований житловий будинок.

У Немишлянському районі Харкова внаслідок обстрілу з боку російських військ постраждала лікарня, зокрема операційна.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"О 00:28 в Немишлянському районі внаслідок обстрілу лікувального закладу були пробиті: дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентген кабінеті, без подальшого горіння", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Харківському напрямку окупанти держави-терористки Росії намагаються не підпустити Сили оборони на державний кордон України. Росіяни також прагнуть не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку.

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