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Спека, а подекуди - дощі: прогноз погоди в Україні на понеділок, 27 червня

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Спека, а подекуди - дощі: прогноз погоди в Україні на понеділок, 27 червня

Фото: pixabay.com

В Україні у понеділок, 27 червня, очікується спека.

Температура повітря підніметься до +32 градусів, у деяких регіонах України можливі короткочасні дощі. 

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. 

"Понеділок в Україні буде з високою температурою повітря. Посередині дня температура повітря підвищиться до +28+32 градусів. Вітер східний, помірний, на Півдні та південному сході може бути часом сильним", - зауважила синоптикиня. 

Фото: Наталка Діденко / ©
Фото: Наталка Діденко

Наталка Діденко додала, що дощів в Україні майже не очікується. Можливо вони пройдуть в Приазов'ї, Криму та вдень подекуди локальні - у західних областях.

У Києві 27 червня очікується спека, без опадів. 

"На спеку не варто нарікати, бо в такий літній час, як зараз, вона гостює в Україні вже кліматичну вічність. Тому, за можливості, краще попрацюйте он-лайн на дачах чи в селі неподалік, якщо треба в офіс - захищайтеся там кондиціонерами, помірним протягом", - наголосила Діденко. 

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що липень 2022 року буде теплішим, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2° вищою за норму.

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