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Прогноз погоди на липень-2022: яким буде екватор літа

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Прогноз погоди на липень-2022: яким буде екватор літа

Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозують, що липень 2022 року буде теплішим, ніж зазвичай.

Температура повітря буде на 1,5-2° вищою за норму.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Зазначається, що середня місячна температура передбачається на рівні 21-26° тепла, в Карпатах - 17-19°, що на 1,5-2° вище за норму.

Водночас місячна кількість опадів буде у межах місячної норми, крім південно-західних областей, де очікується дещо менше за норму, зауважують синоптики. Так, їхня місячна кількість очікується на рівні 34-96 мм, в Карпатах до 150 мм.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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Дата публікації
Перегляди
1312
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