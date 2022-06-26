Тарас Тополя про найстрашніший день на війні: "Нашому побратиму відірвало ногу"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який від початку повномасштабного вторгнення РФ до України служить у ЗСУ, розповів про найстрашніший день на війні.

У програмі "Слава+" лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з іншими учасниками колективу на війні є парамедиками, зізнався, який день після 24 лютого не забуде ніколи:

"Мабуть, той день, коли нам розвалили з мінометів місце нашої дислокації. У нас відірвало ногу побратиму нашому. І ми займалися тим, що рятували йому життя. Але це було, прямо…" – розповів Тополя.

На запитання, які відчуття на війні після таких випадків - помста за побратима чи ще патріотизм, виконавець відповів:

"Ну тут коктейль. Я не можу сказати, що якесь одне відчуття. По-перше, тут залежить від ситуації. Мабуть найсильніше відчуття, яке не лише я, а й багато моїх друзів відчували тут, це ненависть до росіян. В екстремальні моменти ти не мислиш філософськими категоріями. Але якщо є момент видихнути і помислити, то мабуть найсильніше відчуття моє – це відновити справедливість. У мене загострене відчуття справедливості і воно полягає в тому, що так нечесно. Україна має право на своє незалежне майбутнє, Україна має право на свою державу і українці не повинні помирати. Це неправильною. І для того, щоб це майбутнє вибороти ми зараз тут і робимо свою справу", - сказав Тополя.

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