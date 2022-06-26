"Розбірки по-пацанячи": експерт розповів, чи піде Путін наступом на Литву

Росія не нападатиме на Литву через блокаду Калінінграда.

Зараз РФ активізує в Євросоюзі своїх агентів, які маніпулюватимуть пацифізмом європейців, мовляв не можна залишити росіян без їжі.

Про це сказав експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в етері ТСН

"Розібратися по-пацанячи. Саме так, як Путін звик за часів свого дитинства та юнацтва у Петербурзі. Пацаняча шпана, вона там бігала дворами. Зараз Росія намагається наростити зброю у Балтійському морі, вони ганяють свій флот туди-сюди перед носом НАТО. По-друге, певні навчання в самому Калінінграді проводяться. По-третє, я бачу, що Росія буде апелювати до всього цивілізованого світу, що це – гуманітарний вантаж, ми веземо до Калінінграду гуманітарні вантажі: продукти харчування, палива. І ми виконуємо гуманітарну місію, тобто будемо силою рубати собі коридор до Литви. Будемо казати, що це не атака, не захоплення, а виключно гуманітарна місія. І таким чином вони не зможуть змінити впевненість Євросоюзу у правильності дій щодо РФ, у правильності цих санкцій", - сказав експерт.

Іван Ступак вважає, що зараз Росія активізує своїх агентів та дипломатів у Європі, щоб уникнути блокади Калінінграду.

"Тобто ціль: "Росія тягне гуманітарні вантажі, а ми такі погані європейці не даємо їй нагодувати і зігріти росіян, які перебувають у Калінінграді". Це дасть можливість підняти певні пацифістські, опозиційні рухи у Німеччині, Польщі, Італії – на що Росія і розраховує. А це вже робота російської агентури, спецслужб, дипломатії. Я впевнений, що вони сильно активізуються в цьому напрямку", - наголосив експерт.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому Росія активізувала ракетний терор України.

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