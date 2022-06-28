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Литва закликала світ не допустити поступок Росії і послаблення санкцій

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Литва закликала світ не допустити поступок Росії і послаблення санкцій

Фото: Getty Images

Литва закликає не допустити поступок або перегляду санкцій проти Росії через заборону на транзит товарів до Калінінграда.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс каже, що Кремль може сприйняти це як прояв слабкості з боку ЄС. 

Про це повідомляє LRT.

"Наша принципова позиція полягає в тому, що Росія не може вимагати перегляду санкцій або будь-яких поступок собі. Ось цього і потрібно уникати. Я чув і особисто кажу, що Єврокомісія теж вважає, що у Росії не може бути такої дипломатичної перемоги над санкціями", - наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав світових лідерів припинити телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Він наголосив, що після ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці Росія заслуговує на ще більше санкцій. 

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