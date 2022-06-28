Працював у структурі "Шахтаря": "Зоря" оголосила ім'я нового головного тренера

Луганський колектив очолив нідерландський фахівець - Патрік ван Леувен.

Зазначимо, що новоспечений 52-річний керманич "біло-чорних" знайомий з українським чемпіонатом, оскільки від 2006 до 2013 року працював у структурі донецького "Шахтаря", а від 2008 року очолював академію "гірників".

Про призначення ван Леувена на посаду тренера "Зорі" повідомляє офіційний сайт луганчан.

Зазначається, що нідерландець підписав із новим клубом контракт на три роки. Він став першим іноземцем, який підписав угоду з українським клубом з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Ван Леувен був спортивним директором казахстанського "Кайрату". Від червня 2016-го став виконавчим директором "Маккабі" (Тель-Авів), але наприкінці сезону 2019/20 став виконуючим обов’язки головного тренера клубу. Зумів з командою здобути титул володаря Суперкубку Ізраїлю. У сезоні 2020/2021 завдяки його праці "Маккабі" посів друге місце у Прем’єр-лізі та здобув Кубок Ізраїлю.

Додамо, на посаді головного тренера "Зорі" ван Леувен замінив Віктора Скрипника, який очолив інший український колектив - полтавську "Ворсклу". 28 червня "Зоря" розпочала підготовку до нового сезону.