У ЗСУ відповіли, чи розблокує українські порти деокупація Зміїного

Звільнення острова Зміїний від російських військових не розблокує українські порти.
У ЗСУ пояснюють, що вивезення зерна з українських портів потребує великого комплексу дій, зокрема розмінування та пошуку військових тральщиків.
Про це повідомляють Збройні Сили України.
Наголошують, що острів Зміїний був для РФ важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря, тепер цього вони не мають.
"Після того, як окупанти захопили наш Крим і вишки "Бойка", вони розмістили там свій спецназ і морську піхоту, + РЛС, ППО, акустичні станції. Це дало їм змогу створити систему спостереження з узбережжя, яка висвітлювала всю обстановку в цій частині Чорного моря, а саме — надводну, підводну та повітряну. Зміїний водночас дозволяв контролювати самий захід до гирла Дунаю, контролювати наші порти та судноплавні шлях", - йдеться у повідомленні.
Що для України означає деокупація острова
- Одещина не знаходиться під загрозою висадки десанту.
- Загарбники не зможуть розмістити берегові ПКРК, для підвищення ефективності застосування цих ракет по території України, щоб скоротити реакцію нашої ППО на них.
- Росія не зможе блокувати судноплавні шляхи у цьому районі.
Нагадаємо, вранці 30 червня російські війська поспіхом залишили острів Зміїний після того, як ЗСУ завдали проти них удари. Вони евакуювалися двома швидкісними катерами. Російських окупантів з острова Зміїний вигнали, зокрема, завдяки українській гаубиці “Богдана”.
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