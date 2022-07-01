У ЗСУ відповіли, чи розблокує українські порти деокупація Зміїного

Звільнення острова Зміїний від російських військових не розблокує українські порти.

У ЗСУ пояснюють, що вивезення зерна з українських портів потребує великого комплексу дій, зокрема розмінування та пошуку військових тральщиків.

Про це повідомляють Збройні Сили України.

Також читайте У Раді Європи починає головувати Чехія: чому це важливо для України

Наголошують, що острів Зміїний був для РФ важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря, тепер цього вони не мають.

"Після того, як окупанти захопили наш Крим і вишки "Бойка", вони розмістили там свій спецназ і морську піхоту, + РЛС, ППО, акустичні станції. Це дало їм змогу створити систему спостереження з узбережжя, яка висвітлювала всю обстановку в цій частині Чорного моря, а саме — надводну, підводну та повітряну. Зміїний водночас дозволяв контролювати самий захід до гирла Дунаю, контролювати наші порти та судноплавні шлях", - йдеться у повідомленні.

Що для України означає деокупація острова

Одещина не знаходиться під загрозою висадки десанту.

Загарбники не зможуть розмістити берегові ПКРК, для підвищення ефективності застосування цих ракет по території України, щоб скоротити реакцію нашої ППО на них.

Росія не зможе блокувати судноплавні шляхи у цьому районі.

Нагадаємо, вранці 30 червня російські війська поспіхом залишили острів Зміїний після того, як ЗСУ завдали проти них удари. Вони евакуювалися двома швидкісними катерами. Російських окупантів з острова Зміїний вигнали, зокрема, завдяки українській гаубиці “Богдана”.

Головне слово сьогодні "Зміїний" - звернення Зеленського за 30 червня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.