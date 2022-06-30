Китайський зонд вперше сфотографував південний полюс Марса: відео

Від початку 2021 року китайський космічний апарат облетів Марс понад 1300 разів, зафіксувавши зображення майже всієї Червоної планети.
Китайський космічний зонд Tianwen-1 зібрав зображення майже всієї планети Марс, включно з першими в історії знімками південного полюса планети, де, ймовірно, зосереджені поклади води.
Про це з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляє CNN.
Tian-wen-1 успішно прибув на орбіту Марса у лютому 2021 року. Відтоді він проводить зйомку поверхні планети.
Серед фотографій, зроблених цим зондом, є край величезного кратера Маундер та вид з висоти пташиного польоту на 18-кілометровий щитовий вулкан Аскрей Монс. Китайський апарат зафіксував також 4000-кілометровий каньйон Valles Marineris або ударні кратери, розташовані високо на півночі Марса в районі, відомому як Arabia Terra.
Нагадаємо, засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск планує у майбутньому побудувати на Марсі цілі міста-колонії.
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