Китайський зонд вперше сфотографував південний полюс Марса: відео

Від початку 2021 року китайський космічний апарат облетів Марс понад 1300 разів, зафіксувавши зображення майже всієї Червоної планети.

Китайський космічний зонд Tianwen-1 зібрав зображення майже всієї планети Марс, включно з першими в історії знімками південного полюса планети, де, ймовірно, зосереджені поклади води.

Про це з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляє CNN.

Tian-wen-1 успішно прибув на орбіту Марса у лютому 2021 року. Відтоді він проводить зйомку поверхні планети.

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Серед фотографій, зроблених цим зондом, є край величезного кратера Маундер та вид з висоти пташиного польоту на 18-кілометровий щитовий вулкан Аскрей Монс. Китайський апарат зафіксував також 4000-кілометровий каньйон Valles Marineris або ударні кратери, розташовані високо на півночі Марса в районі, відомому як Arabia Terra.

Головна родзинка - перші в історії зображення південного полюса Марса, де зібрані майже всі водні ресурси планети. Розташування підземних джерел води є ключовим для визначення того, чи придатна дана планета для життя.

Нагадаємо, засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск планує у майбутньому побудувати на Марсі цілі міста-колонії.

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