У Раді Європи починає головувати Чехія: чому це важливо для України

У Раді Європи починає головувати Чехія: чому це важливо для України

У Раді Європи починається головування Чехії. Серед завдань чехів - відбудова України.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що відбудова України має початися якнайшвидше на тій території, яка вже звільнена від російських окупантів.

Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні у ніч проти 1 липня.

"Сьогодні (30 червня - ред.) завершується головування Франції в Раді ЄС. Історичний період, коли ми отримали кандидатство. Європа стала сильнішою за цей час. Починається головування Чехії, я вдячний нашим чеським парнерам за те, що серед пріоритетів свого головування вони визначили відбудову України. Дійсно, важливо розпочати відбудову якнайшвидше на тій території, яка вже звільнена", - сказав він.

За словами Зелеснького, українську євроінтеграцію уже не зупинити.

"А наш пріоритет буде завдання для усіх представників держави якнайшвидше має бути виконано все, щоб підготувати початок перегорів щодо членства. Урядовці, дипломати, депутати - усі мають працювати щодо цього 24/7. Українську євроінтеграцію не зупинити. Вічна слава усім, хто захищає державу. Вічна пам'ять кожному, кожній, хто віддав своє життя за рнашу з вами свободу. Свободу України. Слава України", - завершив звернення глава держави.

Нагадаємо, що очільники МЗС України й Індонезії Дмитро Кулеба і Ретно Л.П. Марсуді підписали угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

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