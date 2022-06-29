Україна підписала угоду про безвізовий режим з Індонезією

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Індонезією

Очільники МЗС України й Індонезії Дмитро Кулеба і Ретно Л.П. Марсуді підписали 29 червня угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Угода дозволить безвізові подорожі строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України до Індонезії та строком до 30 днів протягом 60 днів для громадян Індонезії, які прибувають до України.

Про це повідомили в українському МЗС.

Там додали, що громадяни України користуються можливістю безвізового в’їзду до Індонезії від 2016 року відповідно до одностороннього рішення цієї країни. А нова угода передбачає, що Україна та Індонезія встановлять взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі.

Угода набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур.

Нагадаємо, 29 червня президент Індонезії Джоко Відодо приїхав з офіційним візитом до Києва.

Лідер Індонезії також відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь Київської області.

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