Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз": що це означає для українців

Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз": що це означає для українців

Україна та ЄС 29 червня підписали "транспортний безвіз".

Він передбачає, зокрема, визнання українських водійських посвідчень, а також спрощену процедуру перетину українсько-європейського кордону.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Транспортний безвіз – done! Щоденна робота 24/7 дозволила в найшвидші терміни підписати з ЄС Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом", - написав Шмигаль.

Відтепер ЄС визнаватиме українські водійські права. Крім того, українським перевізникам більше не потрібні дозволи для в’їзду в ЄС.

"Проблема, яка існувала роками та гальмувала наші експортні можливості, тепер вирішена", - наголосив прем‘єр.

За словами Шмигаля, угода про вантажні автомобільні перевезення та рішення ЄС щодо скасування мит і тарифів на українські товари дають українському бізнесу економію в десятки мільйонів доларів, а головне — відкривають для української продукції неймовірні можливості на європейських ринках.

Прем‘єр-міністр України каже, що це вже третій за останній рік "безвіз" для України із ЄС після авіаційного та енергетичного.

"Навіть попри війну та намагання росії зупинити рух нашої держави до Європи, інтеграція України у внутрішній європейський ринок просувається надшвидкими темпами", - зазначив Шмигаль.

Зазначимо, Україна повинна прийняти ще низку директив від ЄС, щоб наблизити законодавство до європейських стандартів. Парламент планує ухвалити ще близько ста таких законодавчих норм.

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