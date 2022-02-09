NASA відправить ракету за ґрунтом із Марса

Доставка “посилки” з Червоної планети очікується у 2030 році.

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) уклало контракт на будівництво невеликої, легкої ракети, яка повинна доставити на Землю зразки ґрунту із поверхні Марса.

Про це повідомляють на офіційному сайті NASA.

Угоду укладено на суму 194 мільйони доларів з американською компанією Lockheed Martin. Термін її реалізації - шість років.

Передбачається, що невелику ракету Mars Ascent Vehicle (MAV) доставить на Марс інший космічний апарат - Sample Retrieval Lander, який здійснить посадку поряд із кратером Єзеро або в ньому. Він забере зразки ґрунту, зібрані марсоходом Perseverance, і відправить їх на орбіту Марса за допомогою ракети MAV.

Таким чином ця ракета стане першою в історії, яку люди запустять із іншої планети.

На орбіті MAV набере необхідну висоту для зближення з міжпланетною станцією АМС, що належить Європейському космічному агентству, та випустить контейнер, який потім підбере зонд - він і доставить зразки марсіанського ґрунту на Землю у 2030-му році.

Нагадаємо, Марсохід Perseverance, який досліджує кратер Єзеро з моменту посадки в лютому 2021 року, виявив породи, які найчастіше утворюються у розпеченій магмі. Окрім того, у ґрунті зафіксовано наявність органічних сполук.

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