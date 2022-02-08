2 січня 2021 року біткоїн (децентралізована електронна платіжна система) вперше дорожчає до 33 тисяч доларів / Associated Press

У США затримали двох викрадачів біткоїнів: вилучено криптовалюту на $3,6 млрд

У США затримали двох викрадачів біткоїнів: вилучено криптовалюту на $3,6 млрд

У Мін’юсті США назвали вилучену суму рекордною в історії.

Міністерству юстиції США вдалося повернути 94 тисячі біткоїнів, які було вкрадено восени 2016 року зі світової криптовалютної біржі Bitfinex. Вартість повернутої криптовалюти становить $3,6 млрд.

Про це повідомляє видання CNBC.

Загальна кількість викрадених понад п’ять років тому цифрових активів становить 119,8 тисяч біткоїнів і оцінюється в $4,5 млрд. Мін’юст назвав вилучену суму рекордною в історії.

На момент вчинення крадіжки вартість біткоїнів становила $65 млн, оскільки курс криптовалюти тоді коливався близько $500. Увечері у вівторок, 8 лютого, біткоїн торгується на рівні $42 891.

За звинуваченням у цій крадіжці заарештовано двох громадян США - Іллю Ліхтенштейна та його дружину Хітер Морган. Їм пред'явлено обвинувачення у змові з метою відмивання коштів. Максимальне покарання за такий злочин - 20 років ув'язнення. Також їх обвинуватили у змові з метою обману влади США. За це їм загрожує ще по 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві викрито злочинну групу у складі семи осіб, яка займалася махінаціями під виглядом інвестування у криптовалюту – збитки близько 3 млн грн.

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