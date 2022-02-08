2 января 2021 года биткоин (децентрализованная электронная платежная система) впервые дорожает до 33 тысяч долларов / Associated Press

В США задержали двух похитителей биткоинов: изъято криптовалюту на $3,6 млрд

В США задержали двух похитителей биткоинов: изъято криптовалюту на $3,6 млрд

В Минюсте США назвали изъятую сумму рекордной в истории.

Министерству юстиции США удалось вернуть 94 тысячи биткоинов, украденных осенью 2016 года из мировой криптовалютной биржи Bitfinex. Стоимость возвращенной криптовалюты составляет $3,6 млрд.

Об этом сообщает издание CNBC.

Общее количество похищенных более пяти лет назад цифровых активов составляет 119,8 тысячи биткоинов и оценивается в $4,5 млрд. Минюст назвал изъятую сумму рекордной в истории.

К моменту совершения кражи стоимость биткоинов составляла $65 млн, поскольку курс криптовалюты тогда колебался около $500. Вечером во вторник, 8 февраля, биткоин торгуется на уровне $42 891.

По обвинению в этой краже арестованы двое граждан США — Илья Лихтенштейн и его жена Хитер Морган. Им предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денежных средств. Максимальное наказание за такое преступление – 20 лет заключения. Также их обвинили в сговоре с целью обмана властей США. За это им грозит еще 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве разоблачена преступная группа в составе семи человек, которая занималась махинациями под видом инвестирования в криптовалюту – убытки около 3 млн грн.

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