В Украину впервые в истории привезут оригинал дневника Филиппа Орлика

Дневник Орлика "Диариуш" хранится во Франции.

Дневник украинского гетмана Филиппа Орлика – автора первой в Европе Конституции – привезут из Франции для экспозиции в Батурине. Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения гетмана.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

По словам Дмитрия Кулеба, это впервые за почти 300 лет, дневник Орлика привезут в Украину. Министр подчеркнул, что это будет историческое событие для нашей страны.

"Я благодарен своему коллеге Жан Иву Ле Дриану за готовность совместно работать над экспозицией в Украине оригинала путевого дневника нашего легендарного гетьмана Филиппа Орлика. Род Орликов связывает Украину и Францию крепкими историческими связями, поскольку сын гетьмана Григорий Орлик сыграл важную роль во французском дипломатии XVIII века", — отметил Кулеба.

Дневник Орлика "Диариуш" хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции. Дневник охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Он датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.

Кто такой Филипп Орлик

Филипп Орлик (1672-1742) – гетман Украины (1710-1742), был преемником Ивана Мазепы и его ближайшим соратником. 5 апреля 1710 года на казацком совете, созванном в Бендерах, его избрали гетманом (в изгнании).

Филипп Орлик известен тем, что принял "Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского". Это документ, Конституцию Филиппа Орлика, называют первой в Европе.

Напомним, в августе 2021 года в Софии Киевской открыли выставку "Раритеты Украинского казацкого государства — Гетманщины 17-18 веков", на которую из Швеции в Украину привезли ряд раритетных экспонатов, среди которых оригинал конституции Филиппа Орлика.

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