В Швеции нашли личную печать гетмана Пилипа Орлика: фото

Раньше историкам не было известно о существовании этого артефакта.

Украинский историк, сотрудник Института истории Украины НАНУ Тарас Чухлиб сообщил об обнаружении в Швеции оригинальной личной печати гетмана Филиппа Орлика.

Об этом он написал в пятницу, 14 января, на своей Facebook-странице.

По словам историка, раньше об этом артефакте не было известно ученым.

"С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом "Новость" гетмана Пилипа Орлика, которая до сих пор не была известна мировой и украинской исторической науке", — говорится в сообщении.

Тарас Чухлиб опубликовал фото найденной печати, но подробности о ее обнаружении не сообщил.

Напомним, в августе 2021 года в Софии Киевской открыли выставку "Раритеты Украинского казацкого государства — Гетманщины 17-18 веков", на которую из Швеции в Украину привезли ряд раритетных экспонатов, среди которых оригинал конституции Пилипа Орлика.

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