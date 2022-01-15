У Швеції віднайшли особисту печатку гетьмана Пилипа Орлика: фото

Раніше історикам не було відомо про існування цього артефакту.
Український історик, співробітник Інституту історії України НАНУ Тарас Чухліб повідомив про віднайдення у Швеції оригінальної особистої печатки гетьмана Пилипа Орлика.
Про це він написав у п’ятницю, 14 січня, на своїй Facebook-сторінці.
За словами історика, раніше про цей артефакт не було відомо науковцям.
"За допомогою наших дослідників у Королівському архіві у Швеції щойно було віднайдено оригінальну особисту печатку з гербом "Новина" гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці", - йдеться у повідомленні.
Тарас Чухліб опублікував фото віднайденої печатки, але подробиці про її віднайдення не повідомив.
Нагадаємо, у серпні 2021 року у “Софії Київській” відкрили виставку "Раритети Української козацької держави - Гетьманщини 17-18 століть", на яку зі Швеції до України привезли низку раритетних експонатів, серед яких оригінал конституції Пилипа Орлика.
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