Помер ексочільник СБУ Леонід Деркач

Леонід Деркач — батько нардепа Андрія Деркача, проти якого президент Володимир Зеленський у серпні 2021-го запровадив санкції.

У п'ятницю, 14 січня, помер колишній голова Служби безпеки України, генерал армії Леонід Деркач. Йому було 82 роки

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив його син, народний депутат України Андрій Деркач.

"Пройшовши шлях від молодшого лейтенанта до генерала армії, захищав Україну від зовнішніх та внутрішніх загроз… Він був і залишиться прикладом", — написав Деркач-молодший.

Причини смерті наразі невідомі. Відспівування померлого відбудеться 16 січня у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП).

Хто такий Леонід Деркач

Леонід Деркач народився 19 липня 1939 року у Дніпропетровську (зараз місто Дніпро). У березні 1972 року став працювати в управлінні КДБ Української РСР в Дніпропетровській області.

Після розпаду Радянського Союзу перейшов до СБУ. Кар'єра Леоніда Деркача стрімко пішла вгору.

У 1992 році він очолив Держслужбу з питань технічного захисту інформації.

Від серпня 1994 до липня 1995 року був першим заступником голови СБУ.

Від липня 1995 до квітня 1998 року — голова Державної митної служби України.

У квітні 1998 року очолив Службу безпеки України і працював на цій посаді до лютого 2001 року. Саме у цей час відбулося вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

У 2002-2006 роках був народним депутатом України.