Умер эксглава СБУ Леонид Деркач

Леонид Деркач – отец нардепа Андрея Деркача, против которого президент Владимир Зеленский в августе 2021-го ввел санкции.
В пятницу, 14 января, умер бывший глава Службы безопасности Украины, генерал армии Леонид Деркач. Ему было 82 года
Об этом на своей странице в Telegram сообщил его сын, народный депутат Украины Андрей Деркач.
"Пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз... Он был и останется примером", — написал Деркач-младший.
Причины смерти неизвестны. Отпевание умершего состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).
Кто такой Леонид Деркач
Леонид Деркач родился 19 июля 1939 в Днепропетровске (сейчас город Днепр). В марте 1972 года стал работать в управлении КГБ УССР в Днепропетровской области.
После распада Советского Союза перешел в СБУ. Карьера Леонида Деркача стремительно пошла вверх.
- В 1992 году он возглавил Госслужбу по технической защите информации.
- С августа 1994 по июль 1995 года был первым заместителем председателя СБУ.
- С июля 1995 по апрель 1998 года — председатель Государственной таможенной службы Украины.
В апреле 1998 года возглавил Службу безопасности Украины и работал на этом посту до февраля 2001 года. Именно в это время произошло убийство Георгия Гонгадзе.
В 2002-2006 годах являлся народным депутатом Украины.
Напомним, что в августе 2021-го президент Владимир Зеленский ввел санкции против Андрея Деркача. Еще раньше Деркач-младший попал под американские санкции.
Разведка США расценила его действия как вмешательство России в американские выборы.