Умер эксглава СБУ Леонид Деркач

Леонид Деркач – отец нардепа Андрея Деркача, против которого президент Владимир Зеленский в августе 2021-го ввел санкции.

В пятницу, 14 января, умер бывший глава Службы безопасности Украины, генерал армии Леонид Деркач. Ему было 82 года

Об этом на своей странице в Telegram сообщил его сын, народный депутат Украины Андрей Деркач.

"Пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз... Он был и останется примером", — написал Деркач-младший.

Причины смерти неизвестны. Отпевание умершего состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП).

Кто такой Леонид Деркач

Леонид Деркач родился 19 июля 1939 в Днепропетровске (сейчас город Днепр). В марте 1972 года стал работать в управлении КГБ УССР в Днепропетровской области.

После распада Советского Союза перешел в СБУ. Карьера Леонида Деркача стремительно пошла вверх.

В 1992 году он возглавил Госслужбу по технической защите информации.

С августа 1994 по июль 1995 года был первым заместителем председателя СБУ.

С июля 1995 по апрель 1998 года — председатель Государственной таможенной службы Украины.

В апреле 1998 года возглавил Службу безопасности Украины и работал на этом посту до февраля 2001 года. Именно в это время произошло убийство Георгия Гонгадзе.

В 2002-2006 годах являлся народным депутатом Украины.