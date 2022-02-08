До України вперше в історії привезуть оригінал щоденника Пилипа Орлика

Наразі щоденник Орлика "Діаріуш" зберігається у Франції.

Щоденник українського гетьмана Пилипа Орлика — автора першої в Європі Конституції — привезуть із Франції для експозиції в Батурині. Виставка приурочена 350-річчю від дня народження гетьмана.

Про інформує пресслужба українського МЗС.

За словами Дмитра Кулеба, це вперше за майже 300 років, щоденник Орлика привезуть до України. Міністр наголосив, що це буде історична подія для нашої країни.

"Я вдячний своєму колезі Жан Іву Ле Дріану за готовність спільно працювати над експозицією в Україні оригіналу подорожнього щоденника нашого легендарного гетьмана Пилипа Орлика. Рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, оскільки син гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття", — зазначив Кулеба.

Наразі щоденник Орлика "Діаріуш" зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Щоденник охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описуючи як його особисте життя, так і політичну діяльність. Він датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII сторіччя.

Хто такий Пилип Орлик

Пилип Орлик (1672-1742) – гетьман України (1710-1742), був наступником Івана Мазепи і його найближчим соратником. 5 квітня 1710 року на козацькій раді, скликаній у Бендерах, його обрали гетьманом (у вигнанні).

Пилип Орлик відомий тим, що ухвалив "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького". Це документ, Конституцію Пилипа Орлика, називають першою в Європі.

Нагадаємо, у серпні 2021 року у “Софії Київській” відкрили виставку "Раритети Української козацької держави - Гетьманщини 17-18 століть", на яку зі Швеції до України привезли низку раритетних експонатів, серед яких оригінал конституції Пилипа Орлика.

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