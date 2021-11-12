В США местные власти будут раздавать жителям биткоин

Платежи будут производиться через цифровой кошелек.

Жителям города Майами в штате Флорида, США местные власти будут раздавать гарантированные дивиденды в криптовалюте.

Об этом сообщает портал Coindesk.

Инициатором такого предложения стал сам местный председатель Майами Фрэнсис Суарес.

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"Мы станем первым городом в Америке, который будет выплачивать биткоины как дивиденды непосредственно своим жителям", — отметил Суарес.

По его словам, платежи будут производиться через цифровой кошелек.

"Мы будем работать с разными биржами криптовалюты, чтобы жители могли купить кошелек, зарегистрироваться и пройти соответствующую проверку", — отметил мэр Майами.

В долгосрочной перспективе, по словам Суареса, такой подход может потенциально устранить необходимость платить налоги для жителей Майами. Это, по его мнению, будет просто "революционно".

"Нам нужно, чтобы люди поняли, что… да, мы хотим, чтобы вы владели биткоином, но мы также хотим повысить пользу от него", — подчеркнул Суарес.

В сообщении отмечают, что криптовалюта MiamiCoin была введена только в начале года и уже принесла Майами более 21 млн долларов прибыли только за последние три месяца.

Напомним, в Deutsche Bank объяснили, почему биткоин считают "нестабильным активом". Основная его проблема, говорят аналитики, это отсутствие какого-либо регулирования.

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