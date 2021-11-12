Экс-жена Дзидзьо о его отношениях с Цыбульской: "Он не хотел общаться"

SLAVIA рассказала, что действительно происходит между артистами.

Экс-жена музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA рассказала, какие на самом деле отношения у ее экс-возлюбленного с певицей Олей Цыбульской.

В программе "Звездный путь" Слава поделилась, что она никогда ничего плохого Цыбульской не сделала. И когда во время одного из интервью Ольга сказала, что на нее полилось кучу хейта и намекнула на SLAVIA, артистку это задело:

SLAVIA и Дидзьо / instagram.com/slavia_official

"Она сказала в одном интервью, что на нее со всех сторон упал какой-то хейт и она намекнула на меня. Сделала это хитро, она не сказала мое имя, просто сказала: "Догадайтесь". Никогда ничего плохого я ей не делала, не писала. Не было у нас никаких конфликтов. Кроме того, что я дала телефон Михаила. Даже после того, как он не брал трубку, я его просила, что поговори, возможно, у нее какая-нибудь хорошая идея", — вспомнила SLAVIA.

Кроме того, артистка отметила, что в жизни Дзидзьо и Цыбульская практически не общаются. Более того, Слава призналась, что ее экс-муж "почему-то не хотел общаться".

Оля Цыбульская и Дидзе / viva.ua

"На самом деле, они не общались все эти годы, так как это кажется, будто они друзья. На самом деле Оля к Михаилу так издалека, на "вы", как говорится. Она в личном разговоре держится с ним очень толерантно, только когда выходит на сцену, на камеру она позволяет себе все, что попало. Он даже удивляется: как так может быть: "Она меня подставляет и делает такие вещи, что я не знаю как реагировать", — рассказала Слава.

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