Ексдружина Дзідзьо про його стосунки з Цибульською: "Він не хотів спілкуватись"

SLAVIA розповіла, що насправді відбувається між артистами.

Ексдружина музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA розповіла, які насправді стосунки у її екскоханого зі співачкою Олею Цибульською.

У програмі "Зірковий шлях" Слава поділилася, що вона ніколи нічого поганого Цибульській не зробила. І коли під час одного з інтерв'ю Ольга сказала, що на неї полилося купу хейту і натякнула на SLAVIA, артистку це заділо:

SLAVIA та Дзідзьо / instagram.com/slavia_official

"Вона сказала в одному інтерв'ю, що на неї зі всіх сторін впав якийсь хейт і вона натякнула на мене. Зробила це хитро, вона не сказала моє ім'я, просто сказала: "Здогадайтеся". Ніколи нічого поганого я їй не робила, не писала. Не було в нас жодних конфліктів. Окрім того, що я дала телефон Михайла. Навіть після того, як він не брав слухавки, я його просила, що поговори, можливо, в неї якась гарна ідея", - пригадала SLAVIA.

Окрім того артистка зазначила, що у житті Дзідзьо та Цибульська практично не спілкуються. Ба більше, Слава зізналася, що її ексчоловік "чомусь не хотів спілкуватись".

Оля Цибульська та Дзідзьо / viva.ua

"Насправді, вони не спілкувалися усі ці роки, так як це подається, начебто вони друзі. Насправді Оля до Михайла так здалеку, на "ви", як то кажуть. Вона в особистій розмові тримається з ним дуже толерантно, лише коли виходить на сцену, на камеру вона дозволяє собі все що попало. Він навіть дивується: як так може бути: "Вона мене підставляє і робить такі речі, що я не знаю як реагувати", - розповіла Слава.

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