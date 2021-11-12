Ексдружина Дзідзьо про його стосунки з Цибульською: "Він не хотів спілкуватись"

SLAVIA розповіла, що насправді відбувається між артистами.
Ексдружина музиканта Дзідзьо, співачка SLAVIA розповіла, які насправді стосунки у її екскоханого зі співачкою Олею Цибульською.
У програмі "Зірковий шлях" Слава поділилася, що вона ніколи нічого поганого Цибульській не зробила. І коли під час одного з інтерв'ю Ольга сказала, що на неї полилося купу хейту і натякнула на SLAVIA, артистку це заділо:
"Вона сказала в одному інтерв'ю, що на неї зі всіх сторін впав якийсь хейт і вона натякнула на мене. Зробила це хитро, вона не сказала моє ім'я, просто сказала: "Здогадайтеся". Ніколи нічого поганого я їй не робила, не писала. Не було в нас жодних конфліктів. Окрім того, що я дала телефон Михайла. Навіть після того, як він не брав слухавки, я його просила, що поговори, можливо, в неї якась гарна ідея", - пригадала SLAVIA.
Окрім того артистка зазначила, що у житті Дзідзьо та Цибульська практично не спілкуються. Ба більше, Слава зізналася, що її ексчоловік "чомусь не хотів спілкуватись".
"Насправді, вони не спілкувалися усі ці роки, так як це подається, начебто вони друзі. Насправді Оля до Михайла так здалеку, на "ви", як то кажуть. Вона в особистій розмові тримається з ним дуже толерантно, лише коли виходить на сцену, на камеру вона дозволяє собі все що попало. Він навіть дивується: як так може бути: "Вона мене підставляє і робить такі речі, що я не знаю як реагувати", - розповіла Слава.
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