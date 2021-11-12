Міграційна криза: на польсько-білоруський кордон прибули британські солдати

Іноземні фахівці допоможуть зміцнити загородження на кордоні з Білоруссю.

У міністерстві оборони Великої Британії офіційно підтвердили відправлення британських військових до Польщі, де на кордоні з Білоруссю зібралися тисячі мігрантів, які намагаються потрапити в Євросоюз.

Про це у п’ятницю, 12 листопада, повідомили у Twitter британського оборонного відомства.

"Невелику групу британських військовослужбовців після домовленості з урядом Польщі було відправлено, щоб вивчити, яку інженерну підтримку ми можемо надати, щоб вирішити ситуацію на кордоні з Білоруссю", — йдеться у заяві міністерства оборони Великої Британії.

Раніше про наміри запросити до країни британських спеціалістів повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, вони допоможуть Польщі зміцнити загородження на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, у Луцьку відбудеться велика нарада, на якій будуть вирішувати питання щодо міграційної кризи, створеної на польсько-білоруському кордоні. Зустріч запланована на неділю, 14 листопада.

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