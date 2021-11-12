Мігрантська криза: люди мерзнуть на кордоні, а світ готує санкції для білоруського режиму

Санкції проти режиму Лукашенка мають оголосити в понеділок, 15 листопада.

Сполучені Штати Америки попереджають Європу, що Росія може планувати вторгнення до України. Мовляв, це пов'язане із загостренням мігрантскої кризи на білорусько-польскому кордоні. Своєю чергою, Туреччина заборонила продавати квитки до Білорусі громадянам Іраку, Сирії та Ємену - країн, з яких йде найбільший потік біженців. Втім, кілька тисяч знедолених людей вже перебувають в таборі між Білоруссю і Польщею.

Детальніше про ситуацію - у сюжеті ТСН.14:00.

Тепловізор з дрону фіксує витягнутий уздовж польського кордону табір: люди продовжують прибувати сюди, вдень і вночі. Польскі прикордонники фільмують, як білоруси виводять групу мігрантів до самого паркану, а потім женуть невідомо куди.

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Знедолені біженці, які спершу заплатили по кілька тисяч доларів на людину, аби дістатися до Європи, а тепер застрягли в лісі за нульової температури. Втім, вони не пручаються, а навпаки - виконують інструкції, передають дітям плакати, вчать їх плакати. "Білорусь створює мігрантську кризу зі значними геополітичними і гуманітарними наслідками. Ніхто не здатен витримати цих зображень, повідомлень про людей, яким доводиться залишатися там в зимових умовах", - каже представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудвард.

Сполучені Штати Америки, Велика Британія і країни ЄС, що входять до нинішнього складу радбезу ООН, на закритому засіданні звинуватили Білорусь в грубому порушенні базових прав людини і дестабілізації становища на кордоні. Втім, ухвалити жодної резолюції з такими постійними членами, як Китай і Росія, що мають право вето, Рада безпеки не здатна.

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"Ця тактика неприйнятна. Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати і об'єднатися, аби Білорусь відповіла за свої дії. Це наочна демонстрація, що режим Лукашенка - це загроза регіональній стабільності", - наголосив представник Естонії в ООН Свен Юргенсон.

У представника РФ запитають, що роблять російські військові літаки над білоруським кордоном. Напередодні Росія сама оприлюднила кадри польоту стратегічних ракетоносців Ту-160. В усьому винні поляки, мовляв, вони ж перші стягнули до кордону війська. До слова, 12 тисяч військових кілька днів тому дійсно було перекинуто для допомоги прикордонникам охороняти межу країни і Європи. Так само зробила Литва і Україна.

Санкції проти режиму Лукашенка мають оголосити в понеділок, але навіть їх анонс працює вже зараз. "Турецькі Авіалінії" відмовилися продавати квитки до Білорусі потенційним мігрантам, слідом за ними це зробила ще еміратська авіакомпанія, а потім аналогічну заяву оприлюднила білоруська "Белавіа". Тільки "Аерофлот" досі вдає, що його це не стосується. Хоча акції російської авіакомпанії за добу просіли майже на 3%.

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