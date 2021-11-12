На Волині 15 учнів отруїлися перцевим газом: що відомо

Нині загрози життю та здоров’ю дітей немає.

У селищі Маневичі Волинської області 15 школярів потрапили до лікарні після того, як надихалися перцевого газу. Подія трапидася 11 листопада.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

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Поліцейські з’ясували, що 9-класник разом із своїм однолітком розпилили у приміщенні класу перцевий балончик. Після цього з’явився відчутний сторонній запах. Аби провітрити приміщення, хлопці відчинили вікна та двері у класі. Речовина поширилась на коридор, повз який проходили інші учні.

Як розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої на Волині Станіслав Лінік, хворі були госпіталізовані з алергічними проявами, але основне – це отруєння перцевим балончиком, немедикаментозне отруєння.

Директор Маневицької багатопрофільної лікарні Олег Бегаль повідомив, що госпіталізовані діти віком від 11 до 13 років. "Їх оглянули черговий лікар, педіатр і реаніматолог. Десятьох після надання допомоги, зокрема протиалергічних препаратів, відпустили додому, а ще п'ятьох залишили під наглядом у лікарні", – зазначив директор медзакладу.

У поліції зазначають, відомості за цим фактом належним чином зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка, після проведення якої буде надана правова кваліфікація діям підлітків.

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