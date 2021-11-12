В Одесі з'явився трамвай, де роблять щеплення від коронавірусу

Трамвай почав працювати від 11 листопада.
В Одесі курсує трамвай, в якому роблять щеплення від COVID-19.
Про це повідомили у мерії Одеси.
Як зазначається, трамвай почав працювати від 11 листопада, неподалік залізничного вокзалу.
"Відтепер щеплення від COVID-19 можна зробити в спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один з нових трамваїв одеського виробництва – "Одіссей". Він стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції", - розповіли в пресслужбі мерії міста.
Вакцинація проводиться щодня від 9:00 до 17:00. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.
Нагадаємо, за добу, 11 листопада, в Одеській області COVID-19 діагностували 1 816 людям. Через ускладнення хвороби померли 50 пацієнтів, одужали 1 106 громадян.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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