СБУ не пустила до України літак підсанкційного нардепа: ЗМІ пишуть, що йдеться про Козака

СБУ не пустила до України літак підсанкційного нардепа: ЗМІ пишуть, що йдеться про Козака

Однак, правоохоронці його не називають.

Служба безпеки України не пустила до України літак нардепа, проти якого запроваджено санкції та якого підозрюють у державній зраді. Ймовірно, за інформацією деяких ЗМІ, йдеться про Тараса Козака з "ОПЗЖ".

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Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисники хотіли вивести літак з-під санкцій РНБО. Для цього вони змінили бортовий номер одного із 5 підсанкційних літаків: з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

Уже з новим номером 10 листопада судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з Украерорухом та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету.

Зазначається, що на початку 2021 року за поданням СБУ РНБО запровадила санкції до оператора повітряних суден JET4U та компаній - власників бізнес-джетів, якими проросійські українські політики здійснювали, в порушення законодавства, польоти до аеропортів держави-агресора.

Як пізніше повідомив Голова СБУ Іван Баканов, Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати санкції відносно нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією "JET4U S.R.L.".

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" та NewsOne. 3 лютого РНБО запровадила санкції щодо оператора повітряних суден "JET4U S.R.L." та компаній - власників бізнес-джетів, якими Козак і Медведчук здійснювали польоти до Росії. У листопаді РНБО застосувала санкції до нових власників літаків, які раніше були пов'язані з цією компанією.

Тим часом Козак оновив декларацію. Він орендує житло в Білорусі, де, можливо, переховується від слідства. У декларацію Козак вніс інформацію про те, що заплатив за оренду житла 1,32 млн грн. Це, ймовірно, вказує на те, де саме він нині перебуває.

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