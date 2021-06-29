Орендує житло в Білорусі: нардеп від "ОПЗЖ" Козак оновив декларацію

Оренда помешкання обійшлася йому в 1,32 млн грн.

Підозрюваний у державній зраді, депутат від "Опозиційна платформа - за життя" Тарас Козак оновив декларацію.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 червня.

Він орендує житло в Білорусі, де, можливо, переховується від слідства. У декларацію Козак вніс інформацію про те, що заплатив за оренду житла 1,32 млн грн. Це, ймовірно, вказує на те, де саме він нині перебуває.

Слід зауважити, інформацію про те, що розшукуваний депутат перебуває у Білорусі на лікуванні повідомляв його соратник Віктор Медведчук. Утім, генпрокурорка Ірина Венедіктова запевняє: інформація Медведчука хибна. Але його місце перебування достепенно не відомо.

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Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Тараса Козака, якому належали телеканали Newsone, 112 Україна і ZIK.

11 травня йому, як і його соратнику Віктору Медведчуку, оголосили про підозру у вчиненні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Дозвіл на арешт підозрюваного у держзраді Козака Печерський районний суд дав наприкінці травня.

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