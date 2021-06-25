В Україні стартує додаткова сесія ЗНО: дати тестування

До додаткової сесії допускають абітурієнтів, що з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній.
У вівторок, 29 червня, в Україні розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.
Тестування розпочнеться хімією, а закінчиться - географією. Участь у ньому можуть взяти ті абітурієнти, що з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.
Дати додаткової сесії ЗНО:
- 29 червня – хімія;
- 1 липня – англійська мова;
- 2 липня – німецька мова;
- 5 липня – іспанська мова;
- 6 липня – французька мова;
- 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 8 липня – фізика;
- 9 липня – українська мова, українська мова і література;
- 12 липня – історія України;
- 13 липня – біологія;
- 14 липня – географія.
У Міносвіти інформують, що результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.
З собою учасник ЗНО повинен мати:
- оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- паспорт або інший документн, що засвідчує особу;
- запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
Як повідомлялося, 21 травня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочалося воно іспитом з хімії. ЗНО тривало до 15 червня. Тоді випускники шкіл складали іспит з географії.
Читайте також:
-
Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожча вища освіта
-
Вартість навчання в українських університетах: які фахи найдорожчі
-
Рейтинг університетів Києва: куди вступати в 2021 році
-
Рейтинг вишів України: куди вступати у 2021 році