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В Україні стартує додаткова сесія ЗНО: дати тестування

В Україні стартує додаткова сесія ЗНО: дати тестування

УНІАН

До додаткової сесії допускають абітурієнтів, що з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній.

У вівторок, 29 червня, в Україні розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки. 

Тестування розпочнеться хімією, а закінчиться - географією. Участь у ньому можуть взяти ті абітурієнти, що з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Дати додаткової сесії ЗНО:

  • 29 червня – хімія;
  • 1 липня – англійська мова;
  • 2 липня – німецька мова;
  • 5 липня – іспанська мова;
  • 6 липня – французька мова;
  • 7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 8 липня – фізика;
  • 9 липня – українська мова, українська мова і література;
  • 12 липня – історія України;
  • 13 липня – біологія;
  • 14 липня – географія.

У Міносвіти інформують, що результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.

З собою учасник ЗНО повинен мати:

  • оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
  • паспорт або інший документн, що засвідчує особу;
  • запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Як повідомлялося, 21 травня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочалося воно іспитом з хімії. ЗНО тривало до 15 червня. Тоді випускники шкіл складали іспит з географії.

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