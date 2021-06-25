В Україні стартує додаткова сесія ЗНО: дати тестування

До додаткової сесії допускають абітурієнтів, що з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній.

У вівторок, 29 червня, в Україні розпочнеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

Тестування розпочнеться хімією, а закінчиться - географією. Участь у ньому можуть взяти ті абітурієнти, що з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії ЗНО.

Дати додаткової сесії ЗНО:

29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова, українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

У Міносвіти інформують, що результати додаткової сесії ЗНО буде оголошено до 23 липня.

З собою учасник ЗНО повинен мати:

оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

паспорт або інший документн, що засвідчує особу;

запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Як повідомлялося, 21 травня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Розпочалося воно іспитом з хімії. ЗНО тривало до 15 червня. Тоді випускники шкіл складали іспит з географії.

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