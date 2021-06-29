Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.
В Україні станом на ранок 29 червня зафіксовано 182 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 5 людей, ще 582 одужали. Було проведено 16 675 тестів.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
213563
|
77
|
5190
|
0
|
204421
|
62
|
Вінницька
|
71078
|
2
|
1690
|
0
|
69163
|
21
|
Волинська
|
62132
|
4
|
1196
|
1
|
60545
|
32
|
Дніпропетровська
|
135563
|
8
|
4428
|
1
|
129835
|
45
|
Донецька
|
90570
|
0
|
2348
|
0
|
87712
|
0
|
Житомирська
|
88409
|
2
|
1785
|
0
|
86254
|
10
|
Закарпатська
|
62083
|
0
|
1603
|
0
|
60243
|
25
|
Запорізька
|
104568
|
16
|
2436
|
0
|
101592
|
14
|
Івано-Франківська
|
86654
|
0
|
2097
|
0
|
84420
|
14
|
Київська
|
127302
|
14
|
2742
|
0
|
123612
|
23
|
Кіровоградська
|
20614
|
1
|
839
|
1
|
19206
|
44
|
Луганська
|
26560
|
1
|
941
|
0
|
25347
|
0
|
Львівська
|
137395
|
5
|
3650
|
0
|
132544
|
17
|
Миколаївська
|
69944
|
15
|
1846
|
1
|
67571
|
35
|
Одеська
|
140557
|
8
|
2975
|
0
|
136086
|
41
|
Полтавська
|
77817
|
3
|
1855
|
0
|
75614
|
0
|
Рівненська
|
79471
|
7
|
1205
|
0
|
77984
|
11
|
Сумська
|
77857
|
6
|
1318
|
0
|
76053
|
45
|
Тернопільська
|
70023
|
0
|
1199
|
0
|
68516
|
46
|
Харківська
|
148500
|
5
|
3522
|
1
|
143964
|
45
|
Херсонська
|
35738
|
2
|
1133
|
0
|
34156
|
0
|
Хмельницька
|
88887
|
0
|
1859
|
0
|
86296
|
5
|
Черкаська
|
81719
|
2
|
1307
|
0
|
79771
|
23
|
Чернівецька
|
79940
|
3
|
1792
|
0
|
77741
|
24
|
Чернігівська
|
57519
|
1
|
1344
|
0
|
55728
|
0
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 234 463 особи
- Одужало – 2 164 374.
- Летальних випадків – 52 300.