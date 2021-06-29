Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 червня

Associated Press

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 29 червня зафіксовано 182 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли людей, ще 582 одужали. Було проведено 16 675 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

213563

77

5190

0

204421

62

Вінницька

71078

2

1690

0

69163

21

Волинська

62132

4

1196

1

60545

32

Дніпропетровська

135563

8

4428

1

129835

45

Донецька

90570

0

2348

0

87712

0

Житомирська

88409

2

1785

0

86254

10

Закарпатська

62083

0

1603

0

60243

25

Запорізька

104568

16

2436

0

101592

14

Івано-Франківська

86654

0

2097

0

84420

14

Київська

127302

14

2742

0

123612

23

Кіровоградська

20614

1

839

1

19206

44

Луганська

26560

1

941

0

25347

0

Львівська

137395

5

3650

0

132544

17

Миколаївська

69944

15

1846

1

67571

35

Одеська

140557

8

2975

0

136086

41

Полтавська

77817

3

1855

0

75614

0

Рівненська

79471

7

1205

0

77984

11

Сумська

77857

6

1318

0

76053

45

Тернопільська

70023

0

1199

0

68516

46

Харківська

148500

5

3522

1

143964

45

Херсонська

35738

2

1133

0

34156

0

Хмельницька

88887

0

1859

0

86296

5

Черкаська

81719

2

1307

0

79771

23

Чернівецька

79940

3

1792

0

77741

24

Чернігівська

57519

1

1344

0

55728

0

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 234 463 особи
  • Одужало – 2 164 374.
  • Летальних випадків –   52 300.

Новини світу: Німеччина відкрила кордони для українців, щеплених проти коронавірусу

Новини світу: Німеччина відкрила кордони для українців, щеплених проти коронавірусу