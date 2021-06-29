Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 29 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на менше ніж тисячу.

В Україні станом на ранок 29 червня зафіксовано 182 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 5 людей, ще 582 одужали. Було проведено 16 675 тестів.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 213563 77 5190 0 204421 62 Вінницька 71078 2 1690 0 69163 21 Волинська 62132 4 1196 1 60545 32 Дніпропетровська 135563 8 4428 1 129835 45 Донецька 90570 0 2348 0 87712 0 Житомирська 88409 2 1785 0 86254 10 Закарпатська 62083 0 1603 0 60243 25 Запорізька 104568 16 2436 0 101592 14 Івано-Франківська 86654 0 2097 0 84420 14 Київська 127302 14 2742 0 123612 23 Кіровоградська 20614 1 839 1 19206 44 Луганська 26560 1 941 0 25347 0 Львівська 137395 5 3650 0 132544 17 Миколаївська 69944 15 1846 1 67571 35 Одеська 140557 8 2975 0 136086 41 Полтавська 77817 3 1855 0 75614 0 Рівненська 79471 7 1205 0 77984 11 Сумська 77857 6 1318 0 76053 45 Тернопільська 70023 0 1199 0 68516 46 Харківська 148500 5 3522 1 143964 45 Херсонська 35738 2 1133 0 34156 0 Хмельницька 88887 0 1859 0 86296 5 Черкаська 81719 2 1307 0 79771 23 Чернівецька 79940 3 1792 0 77741 24 Чернігівська 57519 1 1344 0 55728 0

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 234 463 особи

Одужало – 2 164 374.

Летальних випадків – 52 300.

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