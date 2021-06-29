Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 29 июня зафиксировано 182 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 582 выздоровели. Было проведено 16675 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 213563 77 5190 0 204421 62 Винницкая 71078 2 1690 0 69163 21 Волынская 62132 4 1196 1 60545 32 Днепропетровская 135563 8 4428 1 129835 45 Донецкая 90570 0 2348 0 87712 0 Житомирская 88409 2 1785 0 86254 10 Закарпатская 62083 0 1603 0 60243 25 Запорожская 104568 16 2436 0 101592 14 Ивано-Франковская 86654 0 2097 0 84420 14 Киевская 127302 14 2742 0 123612 23 Кировоградская 20614 1 839 1 19206 44 Луганская 26560 1 941 0 25347 0 Львовская 137395 5 3650 0 132544 17 Николаевская 69944 15 1846 1 67571 35 Одесская 140557 8 2975 0 136086 41 Полтавская 77817 3 1855 0 75614 0 Ровенская 79471 7 1205 0 77984 11 Сумская 77857 6 1318 0 76053 45 Тернопольская 70023 0 1199 0 68516 46 Харьковская 148500 5 3522 1 143964 45 Херсонская 35738 2 1133 0 34156 0 Хмельницкая 88887 0 1859 0 86296 5 Черкасская 81719 2 1307 0 79771 23 Черновицкая 79940 3 1792 0 77741 24 Черниговская 57519 1 1344 0 55728 0

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2234463 лица

Выздоровели — 2164374.

Летальных случаев — 52300.

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