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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 июня

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 29 июня зафиксировано 182 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 582 выздоровели. Было проведено 16675 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

213563

77

5190

0

204421

62

Винницкая

71078

2

1690

0

69163

21

Волынская

62132

4

1196

1

60545

32

Днепропетровская

135563

8

4428

1

129835

45

Донецкая

90570

0

2348

0

87712

0

Житомирская

88409

2

1785

0

86254

10

Закарпатская

62083

0

1603

0

60243

25

Запорожская

104568

16

2436

0

101592

14

Ивано-Франковская

86654

0

2097

0

84420

14

Киевская

127302

14

2742

0

123612

23

Кировоградская

20614

1

839

1

19206

44

Луганская

26560

1

941

0

25347

0

Львовская

137395

5

3650

0

132544

17

Николаевская

69944

15

1846

1

67571

35

Одесская

140557

8

2975

0

136086

41

Полтавская

77817

3

1855

0

75614

0

Ровенская

79471

7

1205

0

77984

11

Сумская

77857

6

1318

0

76053

45

Тернопольская

70023

0

1199

0

68516

46

Харьковская

148500

5

3522

1

143964

45

Херсонская

35738

2

1133

0

34156

0

Хмельницкая

88887

0

1859

0

86296

5

Черкасская

81719

2

1307

0

79771

23

Черновицкая

79940

3

1792

0

77741

24

Черниговская

57519

1

1344

0

55728

0

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2234463 лица
  • Выздоровели — 2164374.
  • Летальных случаев — 52300.

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