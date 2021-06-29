Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 июня

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 29 июня зафиксировано 182 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 5 человек, еще 582 выздоровели. Было проведено 16675 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
213563
|
77
|
5190
|
0
|
204421
|
62
|
Винницкая
|
71078
|
2
|
1690
|
0
|
69163
|
21
|
Волынская
|
62132
|
4
|
1196
|
1
|
60545
|
32
|
Днепропетровская
|
135563
|
8
|
4428
|
1
|
129835
|
45
|
Донецкая
|
90570
|
0
|
2348
|
0
|
87712
|
0
|
Житомирская
|
88409
|
2
|
1785
|
0
|
86254
|
10
|
Закарпатская
|
62083
|
0
|
1603
|
0
|
60243
|
25
|
Запорожская
|
104568
|
16
|
2436
|
0
|
101592
|
14
|
Ивано-Франковская
|
86654
|
0
|
2097
|
0
|
84420
|
14
|
Киевская
|
127302
|
14
|
2742
|
0
|
123612
|
23
|
Кировоградская
|
20614
|
1
|
839
|
1
|
19206
|
44
|
Луганская
|
26560
|
1
|
941
|
0
|
25347
|
0
|
Львовская
|
137395
|
5
|
3650
|
0
|
132544
|
17
|
Николаевская
|
69944
|
15
|
1846
|
1
|
67571
|
35
|
Одесская
|
140557
|
8
|
2975
|
0
|
136086
|
41
|
Полтавская
|
77817
|
3
|
1855
|
0
|
75614
|
0
|
Ровенская
|
79471
|
7
|
1205
|
0
|
77984
|
11
|
Сумская
|
77857
|
6
|
1318
|
0
|
76053
|
45
|
Тернопольская
|
70023
|
0
|
1199
|
0
|
68516
|
46
|
Харьковская
|
148500
|
5
|
3522
|
1
|
143964
|
45
|
Херсонская
|
35738
|
2
|
1133
|
0
|
34156
|
0
|
Хмельницкая
|
88887
|
0
|
1859
|
0
|
86296
|
5
|
Черкасская
|
81719
|
2
|
1307
|
0
|
79771
|
23
|
Черновицкая
|
79940
|
3
|
1792
|
0
|
77741
|
24
|
Черниговская
|
57519
|
1
|
1344
|
0
|
55728
|
0
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2234463 лица
- Выздоровели — 2164374.
- Летальных случаев — 52300.