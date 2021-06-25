В Украине стартует дополнительная сессия ВНО: даты тестирования

К дополнительной сессии допускают абитуриентов, по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной.
Во вторник, 29 июня, в Украине начнется дополнительная сессия внешнего независимого оценивания.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Тестирование начнется химией, а закончится — географией. Участие в нем могут принять те абитуриенты, которрые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.
Дать дополнительной сессии ВНО:
- 29 июня — химия;
- 1 июля — английский язык;
- 2 июля — немецкий язык;
- 5 июля — испанский язык;
- 6 июля — французский язык;
- 7 июля — математика, математика (задания уровня стандарта);
- 8 июля — физика;
- 9 июля — украинский язык, украинский язык и литература;
- 12 июля — история Украины;
- 13 июля — биология;
- 14 июля — география.
В Минобразования сообщают, что результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 23 июля.
С собой участник ВНО должен иметь:
- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорт или другой документных, удостоверяющий личность;
- приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Как сообщалось, 21 мая в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по химии. ВНО продолжалось до 15 июня. Тогда выпускники школ сдавали экзамен по географии.
Читайте также:
-
Стоимость обучения на контракте в украинских университетах: где самое дорогое высшее образование
-
Стоимость обучения в украинских университетах: какие специальности дорогие
-
Рейтинг университетов Киева: куда поступать в 2021 году
-
Рейтинг вузов Украины: куда поступать в 2021 году