В Украине стартует дополнительная сессия ВНО: даты тестирования

К дополнительной сессии допускают абитуриентов, по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной.

Во вторник, 29 июня, в Украине начнется дополнительная сессия внешнего независимого оценивания.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Тестирование начнется химией, а закончится — географией. Участие в нем могут принять те абитуриенты, которрые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО.

Дать дополнительной сессии ВНО:

29 июня — химия;

1 июля — английский язык;

2 июля — немецкий язык;

5 июля — испанский язык;

6 июля — французский язык;

7 июля — математика, математика (задания уровня стандарта);

8 июля — физика;

9 июля — украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля — история Украины;

13 июля — биология;

14 июля — география.

В Минобразования сообщают, что результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 23 июля.

С собой участник ВНО должен иметь:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или другой документных, удостоверяющий личность;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Как сообщалось, 21 мая в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по химии. ВНО продолжалось до 15 июня. Тогда выпускники школ сдавали экзамен по географии.

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