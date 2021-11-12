В Одессе появился трамвай, где вакцинируют от коронавируса

Трамвай начал работу с 11 ноября.
В Одессе курсирует трамвай, в котором делают прививку от COVID-19.
Об этом сообщили в мэрии Одессы.
Как отмечается, трамвай начал работать с 11 ноября, недалеко от железнодорожного вокзала.
"Отныне прививку от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделен один из новых трамваев одесского производства — "Одиссей". Он стоит на Старосенной площади, у конечной остановки трамваев и автостанции", — рассказали в пресс-службе мэрии города.
Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
Напомним, за сутки, 11 ноября, в Одесской области COVID-19 диагностировали у 1816 человек. Из-за осложнений болезни умерли 50 пациентов, выздоровели 1106 граждан.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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