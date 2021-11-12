ДТП на проспекті Науки у Харкові: у якому стані постраждалі діти

ДТП на проспекті Науки у Харкові: у якому стані постраждалі діти

Вони отримали черепно-мозкові травми та забиття.

Двоє неповнолітніх, які постраждали 11 листопада у ДТП на проспекті Науки у Харкові, перебувають у стані середньої тяжкості.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

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Так, підлітки, які переходили дорогу пішохідним переходом і потрапили під колеса водія позашляховика, отримали струс мозку та забій м'яких тканин. Постраждалій дівчині медики зашили рану на голові.

“Двоє дітей, які постраждали в ДТП на проспекті Науки, госпіталізовані до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова. Як повідомив заступник головлікаря лікарні Андрій Соцький, стан постраждалих середньої тяжкості, стабільний”, — підкреслили в пресслужбі Харківської міськради.

Нагадаємо, водій автомобіля Land Cruiser збив на пішохідному переході 13-річних хлопця та дівчину. Одного із постраждалих автомобіль протяг під собою ще кілька десятків метрів.

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