У Дніпрі підробні COVID-сертифікати виготовляли у підпільній типографії

У Дніпрі підробні COVID-сертифікати виготовляли у підпільній типографії

У зловмисників виявили бланки суворої звітності медичних установ та грошові кошти.

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу осіб, яка виготовляла фіктивні COVID-сертифікатів про вакцинацію та негативних ПЛР-тестів.

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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Так, троє мешканців Київської області створили в орендованих квартирах підпільну типографію, де виготовляли ковід-сертифікати та негативні ПЛР-тести. Оголошення про свої послуги зловмисники розміщували у спеціально створеному телеграм-каналі, а готові документи відправляли поштою.

За місцем мешкання фігурантів правоохоронці провели обшуки, вилучили комп’ютерну та оргтехніку, понад 70 печаток та штампів медичних закладів, бланки суворої звітності медичних установ та грошові кошти у сумі близько 500 млн гривень та 12 тисяч доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що Дніпрі правоохоронці затримали лікаря, який організував торгівлю фальшими сертифікатами про вакцинацію. Він працював в одній з амбулаторій міста.

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