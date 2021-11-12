В Днепре подробные COVID-сертификаты производились в подпольной типографии

В Днепре подробные COVID-сертификаты производились в подпольной типографии

У злоумышленников были обнаружены бланки строгой отчетности медицинских учреждений и денежные средства.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая производила фиктивные COVID- сертификаты о вакцинации и отрицательных ПЦР-тестах.

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Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Так, трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготовляли ковид-сертификаты и отрицательные ПЦР-тесты. Объявление о своих услугах злоумышленники размещали в специально созданном телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

По месту проживания фигурантов правоохранители провели обыски, изъяли компьютерную и оргтехнику, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений и денежные средства в сумме около 500 млн гривен и 12 тысяч долларов США.

Решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что Днепре правоохранители задержали врача, организовавшего торговлю фальшивыми сертификатами о вакцинации. Он работал в одной из амбулаторий города.

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