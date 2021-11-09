У більшості справ щодо підробки "ковід"-документів фігурують медики - поліція

Кримінальна відповідальність передбачена не тільки для тих, хто їх виготовляє та продає, а й для тих, хто купує та користується.

Від початку листопада в Україні відкрили 118 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів та результатів ПЛР- тестів . За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, в більшості випадків фігурують медики.

Про це 9 листопада йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Так, в Івано-Франківську за підробкою документів про вакцинацію заскочили головного лікаря одного зі шпиталів.

Новини України: щонайменше 118 кримінальних проваджень порушено за підробку сертифікатів та тестів

Поліцейські нагадують - кримінальна відповідальність - до двох років в'язниці - за фальшиві "ковід"-документи передбачена не тільки для тих, хто їх виготовляє та продає, а й для тих, хто купує та користується.

"Лише за минулий тиждень вже оголошено 20 підозр і 20 скерованих до суду справ", - зазначив Клименко.

Нагадаємо:

У Дніпрі затримали сімейного лікаря однієї із місцевих лікарень. Чоловік торгував підробленими ковід-сертифікатами. Наразі з ним працюють правоохоронці.

однієї із місцевих лікарень. Чоловік торгував підробленими ковід-сертифікатами. Наразі з ним працюють правоохоронці. Масштабну схему продажу "ковідних" сертифікатів викрила СБУ на Прикарпатті. "Послуга" охочим отримати довідку про вакцинацію коштувала 2 500 гривень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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