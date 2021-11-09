На Прикарпатті викрили лікарку, яка підробляла дані про вакцинацію проти COVID-19

На Прикарпатті викрили лікарку, яка підробляла дані про вакцинацію проти COVID-19

"Послуга" обходилася охочим отримати довідку про вакцинацію 2 500 гривень.

Масштабну схему продажу ковідних сертифікатів викрила СБУ на Прикарпатті.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 листопада.

За даними служби безпеки, заступниця директора Центру первинної медичної допомоги у Рожнятові списувала вакцину та вносила персональні дані клієнтів що нібито щепилися до електронної системи.

За послуги брала по 2500 тисячі гривень. У кабінеті директорки слідчі вилучили комп'ютерну техніку та журнали обліку вакцинованих.

Скільки точно людей скористалися її послугами - поки невідомо. Попередньо йдеться про десятки пацієнтів не лише місцевих, а з різних куточків України. Їхні сфальсифіковані ковідні сертифікати планують анулювати - повідомляють в СБУ. А власників також можуть притягнути до відповідальності.

У самій лікарні ситуацію коментувати відмовилися. Більше того, побачивши журналістів, посеред робочого дня загратували вхід.

Новини України: на Прикарпатті викрили масштабну схему продажу COVID-сертифікатів

Раніше стало відомо, що в Україні розглядають можливість запровадження "ковідної аміністії" для людей, які придбали фальшиві COVID-сертифікати про щеплення, а тепер хочуть вакцинуватися по-справжньому.

Народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт №6084, який посилює відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Кримінальна відповідальність загрожує як тим, хто виготовлятиме "липові" документів, так і тим, хто куплятиме фальшиві COVID-сертифікати.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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