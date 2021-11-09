На Прикарпатье разоблачили врача, которая подделывала данные о вакцинации против COVID-19

На Прикарпатье разоблачили врача, которая подделывала данные о вакцинации против COVID-19

"Услуга" обходилась желающим получить справку о вакцинации 2500 гривен.

Масштабную схему продажи ковидных сертификатов разоблачила СБУ на Прикарпатье.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 9 ноября.

По данным службы безопасности, заместитель директора Центра первичной медицинской помощи в Рожнятове списывала вакцину и вносила персональные данные клиентов, якобы прививавшихся к электронную систему.

За услуги брала по 2500 тысяч гривен. В кабинете директора следователи изъяли компьютерную технику и журналы учета вакцинированных.

Сколько точно людей воспользовались ее услугами – пока неизвестно. Предварительно речь идет о десятках пациентов не только местных, но и из разных уголков Украины. Их сфальсифицированные сертификаты планируют аннулировать – сообщают в СБУ. А владельцев могут привлечь к ответственности.

В самой больнице ситуацию комментировать отказались. Более того, увидев журналистов, посреди рабочего дня заблокировали вход.

Новости Украины: в Прикарпатье разоблачили масштабную схему продажи COVID-сертификатов

Ранее стало известно, что в Украине рассматривают возможность введения "ковидной аминистии" для людей, которые приобрели фальшивые COVID-сертификаты о прививках, а теперь хотят вакцинироваться по-настоящему.

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект№6084, усиливающий ответственность за подделку COVID-сертификатов. Уголовная ответственность угрожает как тем, кто будет производить "липовые" документы, так и тем, кто будет покупать фальшивые COVID-сертификаты.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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